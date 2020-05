Celeste gratis con Nintendo Switch Online: la promozione attiva in Giappone

I giocatori attivi su Nintendo Switch e abbonati al servizio Nintendo Switch Online possono usufruire di alcuni benefici, tra cui l'accesso periodico a nuovi giochi dell'epoca NES e Super Nintendo.

I videogiocatori giapponesi, tuttavia, sembrano poter avere accesso a qualche agevolazione ulteriore, almeno per il momento. Gli utenti Nintendo Switch Online residenti nel Sol Levante potranno infatti usufruire di un'interessante iniziativa, che consentirà loro di avere accesso gratuitamente a Celeste, apprezzato indie che nel 2018 ha ricevuto moltissime candidature e riconoscimenti in occasione della cerimonia dei The Games Awards.

Nel periodo compreso tra lunedì 18 e domenica 24 maggio, la versione completa di Celeste potrà essere giocata gratis dagli abbonati nipponici al servizio online proposto dalla Casa di Kyoto. L'iniziativa è stata resa disponibile anche per coloro che stanno usufruendo del periodo di prova gratuita di Nintendo Switch Online. Dettaglio particolarmente interessante, tutti i progressi di gioco conseguiti durante la settimana di utilizzo gratuito dell'indie potranno essere conservati in caso di successivo acquisto di Celeste.



Purtroppo, almeno per il momento, non sembrano esserci notizie di un'attivazione dell'iniziativa anche in territorio europeo. Di recente, la Grande N ha però garantito di essere al lavoro per migliorare il servizio e rendere disponibili nuove funzionalità per Nintendo Switch Online.