Celeste: Limited Run Games distribuirà la Collector's Edition per PS4 e Switch

Limited Run Games ha annunciato che, a partire dalle ore 16:00 di martedì 1 gennaio 2019, distribuirà la Collector's Edition di Celeste, l'apprezzatissimo indie game candidato per il Gioco dell'Anno agli scorsi Game Awards 2018.

Quest'edizione speciale, che arriverà in tiratura limitata, includerà svariati gadget ed oggetti da collezione che potrebbero fare gola ai maggiori estimatori del gioco. Tra i contenuti inclusi, troviamo una copia fisica di Celeste, un simpatico peluche a forma di fragola alata (che ricorda chiaramente quelle che Madelyne può raccogliere in-game), un poster 16x20cm, la soundtrack del gioco, un set di adesivi, una Steelbook, e finanche la ricetta per fare una torta alle fragole. Il prezzo della Collector's Edition per PlayStation 4 è fissato a 74,99$, mentre quella per Nintendo Switch costerà 79,99$. Vi segnaliamo inoltre che nello stesso giorno sarà disponibile per l'acquisto la versione standard del gioco in formato retail sul sito di Limited Run Games.

Celeste è ora disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Nelle scorse settimane, è giunta conferma che il gioco ha superato le 500.000 copie vendute. A seguito di questo sorprendente successo, lo sviluppatore Matt Thorson ha annunciato l'arrivo di contenuti originali previsti per il 2019. Per tutti gli altri dettagli su Celeste, vi rimandiamo alla nostra Recensione dedicata.