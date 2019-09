Celeste: Matt Thorson non ha attualmente alcun piano per un sequel

Terminata l'avventura di Celeste con l'arrivo odierno del DLC gratuito Farewell, coloro che hanno apprezzato il sorprendente platform sviluppato da Matt Thorson e Noel Berry si stanno chiedendo se il gioco accoglierà mai l'arrivo di un sequel.

Sfortunatamente, come dichiarato ai microfoni di IGN.com, l'autore di Celeste non ha attualmente alcun piano per la realizzazione di un seguito del gioco:

"Forse in futuro cambieremo idea, ma in questo momento non sapremmo come rendere giustizia ad un sequel. E poi, siamo molto più interessati a realizzare qualcosa di completamente nuovo per la nostra prossima pubblicazione".

Con una certa schiettezza, Thorson ha poi aggiunto che il vero motivo per cui il DLC Farewell è stato distribuito gratuitamente è che Celeste ha totalizzato - contro le più rosee aspettative del team - quasi un milione di copie vendute, mettendo così gli sviluppatori in una posizione decisamente agiata:

"[Il successo] ci ha consentito di di agire secondo i nostri termini. Prima di tutto, dovremmo assolutamente farlo pagare. Non ci piace che si pensi che un'espansione di questa portata debba essere distribuita gratis. Vogliamo che al nostro pubblico sia chiaro che lo stiamo lanciando gratuitamente perché ci troviamo in una posizione molto favorevole al momento, e che non è una cosa ragionevole aspettarsi ciò da uno sviluppatore qualsiasi, inclusi noi in futuro".

Celeste è disponibile ora per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Avete già scaricato il Capitolo 9 del gioco?