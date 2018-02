Celeste: la versione per Nintendo Switch è stata la più venduta in assoluto al lancio

In un'intervista concessa a Destructoid , il creatore di, Matt Thorson, ha annunciato che il suo titolo ha fatto registrare il miglior lancio in assoluto su, piattaforma sulla quale ha venduto più copie al lancio.

"La versione Switch di Celeste è quella che ha venduto di più, ed è ciò che ci aspettavamo. Crediamo che Celeste e Switch siano fatti l'uno per l'altra. In ogni caso, siamo soddisfatti del lancio su tutte le console, e apprezziamo davvero il supporto che abbiamo ricevuto".

Thorson non ha rivelato numeri precisi, ma è interessante notare che il risultato era ampiamente atteso alla vigilia. Celeste, in fondo, è solo l'ultimo dei tanti indie a riscontrare un enorme successo sulla console ibrida della casa di Kyoto, spesso superiore a quello ottenuto su altri dispositivi. È capitato, ad esempio, anche con Wonder Boy: The Dragon's Trap.

Per chi non lo sapesse, Celeste è un platform in pixel-art dotato di una forte componente narrativa, realizzato dal creatore di Towerfall: Ascension e lanciato il 25 gennaio 2018 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Linux e MacOS. Qualcuno tra voi l'ha acquistato?