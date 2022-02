Celeste vince ai The Game Awards, ma il trofeo sparisce: YouTuber lo recupera dopo 4 anni!

La pubblicazione gratuita di Celeste Classic 2 ha segnato i festeggiamenti per il terzo anniversario di Celeste, ma il team di Matt Thorson ha ora un ottimo pretesto per celebrare in grande stile anche il quarto compleanno dell'Indie.

Una bizzarra sequenza di eventi ha infatti coinvolto il team di sviluppo della piccola gemma videoludica, che si è vista recapitare, con ben quattro anni di ritardo, il premio ricevuto in occasione dei The Game Awards 2018. Sul prestigioso palco di Geoff Keighley, lo ricorderete, Celeste era stato premiato come Miglior Gioco Indipendente del 2018. Purtroppo, però, racconta Matt Thorson, il caratteristico trofeo dei The Game Awards non è mai giunto a destinazione presso i suoi uffici.



Un inconveniente mai del tutto chiarito, che potrebbe avere la sua origine in un semplice smarrimento del pacco inviato da Los Angeles. Qualunque cosa sia accaduta, ad ogni modo, il trofeo è stato ora ritrovato da uno YouTuber: ma come è potuto accadere? Ebbene, il content creator aveva semplicemente deciso di acquistare una replica della statuetta dei The Game Awards. Nella sua ricerca in rete dell'oggetto, si è però imbattuto in uno strano annuncio: su Ebay, un rivenditore di componenti per auto proponeva infatti un oggetto incredibilmente simile al trofeo. Incuriosito dall'annuncio, in cui il venditore dichiarava di non avere idea di cosa fosse l'oggetto, ottenuto in una liquidazione, lo YouTuber ha deciso di fare un'offerta di circa 300 dollari.



Una cifra a quanto pare ben spesa, dato che PrestigelsKey si è visto recapitare a casa il premio di Miglior Gioco Indipendente 2018 assegnato a Celeste! Fortunatamente, il content creator a questo punto ha deciso di restituirlo a Matt Thorson, che dopo 4 anni ha finalmente potuto collocare la statuetta nell'ufficio del team! Se siete curiosi di saperne di più, direttamente in apertura a questa news potete trovare il video racconto della vicenda, realizzato dallo YouTuber.