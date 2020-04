Dalle ceneri di Ovosonico nasce il team di sviluppo Guarini Design

Con un lunghissimo post pubblicato sul proprio account ufficiale Facebook, Massimo Guarini ha annunciato la nascita della sua nuova software house, che prenderà il posto di Ovosonico.

L'intero team di Ovosonico è infatti stato acquisito da Digital Bros ed è attualmente al lavoro su nuovi progetti con il nome di AvantGarden. Sembra quindi che lo studio fondato ormai 8 anni fa e responsabile di titoli acclamati dalla critica come Murasaki Baby e Last Day of June continuerà a sviluppare giochi senza il supporto del proprio fondatore. Per quello che riguarda invece il brand Ovosonico, posseduto dal suo fondatore, non continuerà più ad esistere: Massimo Guarini ha infatti annunciato di aver creato Guarini Design, un nuovo team di sviluppo il cui modello di business segue quello di molti altri studi di Hollywood. Proprio come visto di recente con autori del calibro di Fumito Ueda, Tetsuya Mizuguchi e Yoko Taro, Guarini punta a creare una software house che lavora a progetti di rilievo avvalendosi dell'aiuto di publisher, software house, compositori, scrittori e altri talenti esterni. Stando alle parole di Guarini, questo nuovo modello di sviluppo è il "futuro dell'industria videoludica".

In ogni caso potrebbe volerci ancora un bel po' prima di sentir parlare nuovamente di Guarini Design e del suo primo progetto, il cui sviluppo speriamo inizi il prima possibile.