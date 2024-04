Niente censura per Stellar Blade in Giappone, il publisher di Dead Space Remake non ci sta

Sebbene Stellar Blade sia stato accettato senza problemi dal CERO (Computer Entertainment Rating Organization), l'ente giapponese che si occupa della classificazione dei videogiochi non accetto il rifacimento di Dead Space e questa differenza di trattamento non è stata vista di buon occhio da Shaun Noguchi, un membro di EA Japan.

Il general manager della divisione nipponica dell'azienda, infatti, ha pubblicato una serie di messaggi sul suo profilo personale X/Twitter per mettere alla luce alcune di quelle che ritiene essere grosse problematiche della classificazione dei giochi in Giappone, dove Stellar Blade può essere venduto a chi ha compiuto 17 anni ma Dead Space Remake no.

Le critiche di Noguchi non sembrano far riferimento alle trasparenze degli abiti della protagonista del titolo Shift Up, ma proprio alle scene di violenza in cui si vedono personaggi smembrati, secondo il general manager non così diversi rispetto a quanto visto nel remake dell'horror di Visceral Games uscito nel 2008.

È bene precisare che le critiche sono state mosse senza alcun astio nei confronti di Stellar Blade, infatti il membro di EA Japan ha anche pubblicato un secondo post:

"Vorrei aggiungere ancora una cosa per evitare qualsiasi malinteso. Non nutro alcun rancore nei confronti di Stellar Blade. Anzi, lo trovo molto interessante e consiglio di acquistarlo! Questa è semplicemente una lamentela sull'ambiguità del processo di classificazione in Giappone, ci sono molti esempi di ambiguità anche per quello che riguarda altri titoli."

In attesa di scoprire se la polemica spingerà il CERO a rivedere la sua posizione sul gioco, vi ricordiamo che Stellar Blade dice no alla censura, visto che non ci saranno tagli o modifiche di alcun tipo.

