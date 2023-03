Centinaia di giochi PS4 e PS5 in offerta con gli Sconti di Primavera su PlayStation Store

Tornano gli Sconti di Primavera su PlayStation Store, una nuova ondata di offerte speciali per festeggiare l'arrivo della nuova stagione, con una vastissima selezione di giochi per PS4 e PS5 in vendita a prezzo scontato per un periodo di tempo limitato.

Sono tantissimi i giochi in sconto, ad esempio FIFA 23 per PS5 costa 31.99 euro mentre la versione PS4 è in offerta a 20.99 euro, da segnalare anche The Last of Us Parte 1 a 59.99 euro, NBA 2K23 a 26.39 euro, Horizon Forbidden West a 49.59 euro, Gotham Knights a 29.99 euro, GTA V Premium Edition a 14.69 euro e Stray a 23,99 euro.

Tagli di prezzi anche per Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, PGA Tour 2K23, Dying Light 2, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, Assassin's Creed Valhalla Deluxe Edition, A Plague Tale Requiem, SIFU, No Man's Sky, Mortal Kombat 11, Battlefield 2042 Ultimate Edition, The Quarry e tanti altri.

Degna di nota anche la sezione dedicata ai giochi in sconto a meno di 20 euro con titoli come Gang Beasts, The Witcher 3 Wild Hunt, Red Dead Redemption II, Far Cry 6, Riders Republic, A Way Out, Assassin's Creed Origins, Borderlands 3 Super Deluxe Edition, Diablo II Resurrected e The Elder Scrolls Online.