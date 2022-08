Centounopercento e ONE-O-ONE Games saranno alla Gamescom 2022 con Aftermath

Nel corso delle ultime ore è stata confermata la presenza alla Gamescom 2022 da parte di due realtà italiane: Centounopercento e ONE-O-ONE Games. Entrambe le aziende saranno infatti all'evento estivo per presentare due diversi progetti.

Centounopercento sarà alla fiera per la presentazione di LSE (Live Streamign Experience), ovvero una piattaforma immersiva che sfrutta le potenzialità grafiche dell'Unreal Engine 5 per creare ambienti 3D utili che le aziende possono utilizzare per annunci o per scopi pubblicitari. Per quello che riguarda invece ONE-O-ONE Games, l’etichetta videoludica dell’azienda, si parlerà di Aftermath, un progetto attualmente in sviluppo e di cui scopriremo maggiori dettagli a breve. Stando alle prime informazioni, il nuovo gioco dei creatori di The Suicide of Rachel Foster sarà un trhiller psicologico che propone un mix di generi, dal survival all'action. L'uscita del titolo è fissata ad un generico 2023 e dovrebbe essere prevista sia su PC che su console.

In attesa di saperne di più su entrambi i progetti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete già trovare tutti i dettagli sulla data dell'Opening Night Live, l'evento organizzato da Geoff Keighley che si terrà in occasione della Gamescom 2022.