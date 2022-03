Century Age of Ashes: l'action sui draghi arriva gratis su Xbox Series X/S, ecco la data

Dopo aver solcato i cieli di Steam, i draghi dell'action multiplayer gratuito Century Age of Ashes si apprestano a spiccare il volo su console: il nuovo video confezionato da Playwing ci offre un piccolo ma significativo antipasto dell'esperienza free to play da vivere tra pochi giorni su Xbox Series X/S.

Gli sviluppatori francesi esortano così i patiti del genere a prepararsi per l'avvento del loro "simulatore di battaglie draconiche" sullo store digitale delle piattaforme Xbox di ultima generazione. In questa sua nuova iterazione, Century Age of Ashes porterà in dote tutti i contenuti della versione PC, ivi comprese le modalità online basate sulle sfide tra cavalieri domatori di dragoni fiammeggianti.

Il lancio di Century Age of Ashes è previsto per giovedì 10 marzo su Xbox Series X e Series S, in cross-play con la versione PC. Se dal day one il titolo dovrebbe essere accessibile in via del tutto gratuita anche da chi non è abbonato a Xbox Live Gold, a partire dal 14 marzo gli iscritti a Xbox Game Pass avranno modo di riscattare gratuitamente il pacchetto aggiuntivo Hjorrani Savannah, un bundle digitale che sbloccerà 500 Gemme da spendere in personalizzazioni estetiche per il proprio cavaliere e il suo drago di fiducia. All'interno del pacchetto ci sarà anche un moltiplicatore di esperienza della durata di due settimane e il dragone epico Hjorrani Savannah.

Rimaniamo in attesa di ricevere ulteriori dettagli da Playwing sulla roadmap dei contenuti che arriveranno nel 2022 su PC e Xbox Series X/S; nel frattempo, vi lasciamo alla nostra prova sui draghi in guerra di Century Age of Ashes a firma di Giovanni Panzano.