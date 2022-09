Century Age of Ashes: l'action con i draghi ha una data definitiva per PS5 e PS4

Inizialmente atteso per il 19 luglio 2022, Centuries Age of Ashes venne rinviato all'ultimo su PlayStation, senza che lo sviluppatore Playwing rivelasse una nuova data d'uscita per le versioni PS5 e PS4. Ci è voluto un po', ma finalmente gli autori hanno rivelato quando sarà possibile giocare anche sulle piattaforme Sony.

L'Action gratis a base di draghi sarà disponibile su tutte le PlayStation attualmente in commercio a partire dal 26 settembre 2022. Incentrato su battaglie in multiplayer, il gioco offrirà quattro diverse modalità oltre ad un Battle Pass con oltre 70 ricompense, garantendo così una rigiocabilità consistente alla produzione. Sempre su PlayStation è inoltre in arrivo la Stagione 1 di Century Age of Ashes, intitolata A Shadow Over Skeld, che introduce un nuovo arco narrativo, una nuova mappa e la classe dello Stormraiser.

L'opera free-to-play targata Playwing è in ogni caso già disponibile su PC, Xbox Series X/S e Xbox One: per maggiori dettagli potete leggere la nostra recensione di Century Age of Ashes basata sull'edizione per console next-gen Microsoft, così da farvi un'idea più concreta di cosa offre questo adrenalinico gioco d'azione in sella a draghi pronti a darsi battaglia attraverso i cieli.

Giocherete Century Age of Ashes sulle vostre PS5 e PS4?