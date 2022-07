Century Age of Ashes: l'action gratis con i draghi arriva su PlayStation e Xbox One

Alcuni mesi dopo l'uscita di Century Age of Ashes su Xbox Series X/S, l'action free-to-play di Playwing, disponibile anche su PC, si prepara a raggiungere nuovi confini e fare il suo esordio su altre piattaforme ancora.

Nello specifico, a partire dal 12 luglio 2022, Century Age of Ashes è disponibile su Xbox One, mentre una settimana dopo, il 19 luglio, l'opera farà il suo debutto anche su PlayStation 5 e PS4, anche in questi casi sempre in forma gratuita. Per il prossimo futuro, in data ancora da definire, è previsto l'arrivo del titolo incentrato sul multiplayer anche su sistemi mobile.

In Century Age of Ashes, i giocatori si ritroveranno a combattere tra i cieli in sella a possenti dragoni, con un focus in particolare sulle battaglie online, che permettono agli utenti di scontrarsi tra loro in epici combattimenti. Spettacolarità, effetti speciali ed ambientazioni evocative sono tra gli ingredienti principali dell'opera messa a punto dallo studio francese, con la Stagione 1 intitolata A Shadow Over Skeld attualmente in corso.

Arrivato originariamente su PC via Steam nel dicembre del 2021, se non avete mai avuto modo di provare il gioco potete farvi un'idea più chiara leggendo il resoconto della nostra prova di Century Age of Ashes, che su Xbox One e console PlayStation manterrà intatti gli stessi contenuti visti nelle versioni già disponibili.