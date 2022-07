Century Age of Ashes: l'action gratis rinviato all'ultimo momento su PlayStation

Pubblicato lo scorso 12 luglio su Xbox One, e già disponibile sia su PC che su Xbox Series X/S, Century Age of Ashes era atteso anche su Playtation 5 e PS4 per il 19 luglio 2022. Tuttavia, proprio un giorno prima del debutto, Playwing ha annunciato l'improvviso posticipo delle edizioni per console Sony.

Century Age of Ashes arriverà dunque su PlayStation in un secondo momento, tuttavia gli autori non hanno fornito una nuova data per il debutto del loro action free-to-play incentrato su combattimenti aerei tra draghi. Playwing ha ammesso che ha semplicemente bisogno di più tempo per perfezionare le edizioni per PS5 e PS4, e promette di portare il suo gioco su queste piattaforma il più velocemente possibile.

"Anzitutto vi chiediamo di accettare le nostre umili scuse: un rinvio non è mai piacevole, soprattutto quando c'è un numero enorme di giocatori che aspettano di giocare su PlayStation, e questo sarà molto probabilmente un punto di svolta per Century Age of Ashes", spiega Playwing, che prosegue: "Raggiungere la fase Gold su PlayStation subito dopo la pubblicazione su Xbox One ed il lancio della Stagione 1 A Shadow Over Skeld, è una sfida ardua. Pertanto abbiamo bisogno di un po' più di tempo per raggiungere gli standard qualitativi necessari su queste piattaforme".

Gli autori specificano inoltre che "il nostro team sta lavorando duramente al debugging delle versioni PS5 e PS4, nel frattempo che perfeziona l'edizione Xbox One recentemente pubblicata. Si lavora anche sui problemi di bilanciamento della Stagione 1 e si preparano nuovi contenuti. Si tratta dell'ultima fase prima che Century prenda il volo anche su PlayStation, ciò significa che potremo condividere una data d'uscita con tutti voi già tra pochi giorni".

Insomma, bisogna aspettare ancora un poco prima di vedere Century Age of Ashes su PlayStation, ma l'attesa non sarà affatto lunga, assicurano gli sviluppatori.