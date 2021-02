Century Age of Ashes, battaglie tra draghi gratis su PC: tutti i dettagli in video!

L'universo dei giocatori PC può prepararsi ad accogliere un nuovo free to play, in dirittura di arrivo in esclusiva sull'hardware nel corso della primavera.

Le fucine creative di Playwing Bordeaux hanno presentato ufficialmente il primo trailer di Century: Age of Ashes in occasione dei The Game Awards 2020. Con esperienza nel campo di racing game e titoli action, la piccola software house francese, composta da una trentina di sviluppatori, mira a proporre agli appassionati una adrenalinica formula di gameplay nella quale colossali draghi sono gli assoluti protagonisti. Con diverse modalità a comporre l'esperienza complessiva, il team di sviluppo trasforma i giocatori in cavalieri in grado di guidare le creature leggendarie, nel tentativo di avere la meglio in scontri aerei strutturati in sfide online a squadre composte da 3 o 6 partecipanti.



Originariamente atteso per il mese di febbraio, il lancio del titolo in Early Access su Steam è stato posticipato ad aprile, ma una Closed Beta di Century: Age of Ashes ingannerà l'attesa a marzo. In vista del Day One, la Redazione di Everyeye ha sorvolato i cieli della produzione per presentarvi tutti i dettagli su questa produzione gratuita. Non poteva dunque mancare la video anteprima dedicata, disponibile come sempre in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!