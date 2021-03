Century Age of Ashes, la Beta alla prova: draghi in guerra nel nuovo action gratis

Abbiamo provato l'action game gratuito in versione beta: eccovi le nostre impressioni su Century Age of Ashes, un multiplayer che ci mette al comando di potenti Draghi!

I test che stanno conducendo in questi giorni i ragazzi di Playwing offrono agli appassionati del genere l'occasione di cimentarsi nelle battaglie in rete di questo titolo che si accinge ad approdare su Steam ad aprile in versione Early Access.

Le ore trascorse in compagnia delle possenti creature draconiche di Age of Ashes ci restituiscono l'immagine di un prodotto dal grande potenziale, merito di un'esperienza di gameplay quantomai stratificata e di un comparto grafico davvero convincente, per tacere della ricchezza di contenuti legati alle classi personaggio e alle diverse strategie da adottare interpretando i guerrieri Phantom, Marauder e Windguard.

Cosa ne pensate di questo titolo free-to-play in procinto di essere lanciato su Steam in Accesso Anticipato? Oltre al video che campeggia a inizio articolo, se volete saperne di più sull'ultima fatica action fantasy di Playwing non possiamo che invitarvi a leggere l'interessante approfondimento a firma di Giovanni Panzano con le nostre impressioni sulla Beta di Century Age of Ashes.