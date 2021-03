Century Age of Ashes, i dragoni decollano nel gameplay trailer: il gioco gratis in azione

I principali dettagli sull'Early Access di Century: Age of Ashes attendono gli aspiranti cavalieri nel nuovo gameplay trailer pubblicato dal team di sviluppo.

Con il lancio del free to play atteso in esclusiva su PC nel corso del mese di aprile 2021, gli autori di Playwing Bordeaux hanno deciso di condividere con il pubblico un nuovo filmato dedicato ai dragoni - o meglio, viverne - che popoleranno il titolo come assoluti protagonisti. Century: Age of Ashes propone infatti una formula di gioco esclusivamente multiplayer, votata al confronto tra team di cavalieri in dorso alle creature leggendarie. Tra inseguimenti e sfere infuocate, la produzione indipendente gratuita esordirà su Steam in Early Access con una prima rassegna di contenuti, destinati ad espandersi in seguito tramite il supporto post lancio.

Per iniziare, i giocatori potranno solcare i cieli in tre differenti mappe, sfruttando le variazioni di gameplay offerte da altrettanti classi di gioco. I guerrieri Phantom, Marauder e Windguard sono infatti caratterizzati da abilità e talenti unici, che li rendono rispettivamente più adatti a strategie di difesa, attacco e supporto. Per offrire una panoramica dei contenuti che contraddistingueranno l'Early Access di Century: Age of Ashes, la software house francese ha pubblicato un nuovo gameplay trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.



Ricordiamo che ha contestualmente preso il via la seconda Closed Beta del gioco, mentre ancora non è stata annunciata la data di uscita precisa. In attesa dell'informazione, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra anteprima di Century: Age of Ashes.