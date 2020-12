Century Age of Ashes, trailer ai Game Awards: battaglie tra draghi gratis nel 2021!

Proseguono a pieno ritmo gli annunci condivisi in occasione dei The Game Awards 2020, con la presentazione di una variegata selezione di molteplici World Premiere.

Tra queste ultime ha trovato spazio anche la presentazione di Century: Age of Ashes, titolo votato al multiplayer online che pone i giocatori al comando di possenti draghi pronti ad affrontarsi in dinamici scontri tra i cieli. Con tre modalità differenti, il titolo propone battaglie 3v3 e 6v6, da vivere con differenti stili di gameplay e un elevato grado di personalizzazione della propria cavalcatura leggendaria. I giocatori potranno avere un primo assaggio della produzione tramite la pubblicazione di una Beta nel corso dei prossimi mesi. Century: Age of Ashes sarà pubblicato nel corso del febbraio 2021 in forma di free to play. Per ora, il gioco gratuito è stato confermato per il mercato PC: direttamente in apertura a questa news trovate il reveal trailer del titolo.



