I CEO multimilionari del gaming: la classifica dei più pagati del 2020

Quello dell'Amministratore Delegato è un ruolo di grande responsabilità, e per questo motivo davvero ben pagato. Anche i CEO del mondo videoludico guadagnano milioni e milioni di dollari, come dimostra la classifica dei più pagati del 2020 redatta da Games One.

Games One ha stilato la classifica analizzando i documenti di numerose compagnie ed estrapolando i dati relativi allo stipendio, ai bonus, alle azioni e ad altri benefit monetari. Ha quindi scoperto che il CEO gaming più pagato del 2020 è stato Robert Antokol, che guadagnato 372 milioni di dollari guidando Playtika, un'azienda israeliana specializzata in free-to-play che probabilmente non avete mai sentito nominare. All'attivo ha giochi come Solitaire Grand Harvest, Vegas Downtown Slots e World Series of Poker.

Al secondo posto c'è invece una personalità ben nota, Bobby Kotick di Activision, che nel 2020 ha guadagnato 154,6 milioni di dollari, meno della metà del collega israeliano. Lo scorso aprile Kotick si è ridotto lo stipendio del 50% per aiutare la compagnia a rispettare gli obiettivi finanziari, mentre a ottobre lo ha ridotto del 99% a soli 62 mila dollari (il minimo previsto dalla legge americana) per dare un segnale di cambiamento dopo la pesante denuncia per molestie nei confronti dei dipendenti ricevuta da Activision. L'anno prossimo, quindi, difficilmente lo vedremo così in alto nella classifica. Chiude il podio Andrew Paradise di Skillz, una piattaforma eSports per mobile, che ha guadagnato 103 milioni di dollari. A seguire trovate la Top 10.

Top 10 CEO gaming più pagati nel 2020

Robert Antokol (Playtika) - 372 milioni di dollari Robert Kotick (Activision Blizzard) - 154,6 milioni di dollari Andrew Paradise (Skillz) - 103,3 milioni di dollari Andrew Wilson (EA) - 34,7 milioni di dollari Frank Gibeau (Zynga) - 32 milioni di dollari John Riccitiello (Unity Software) - 22 milioni di dollari Strauss Zelnick (Take-Two Interactive) - 18,1 milioni di dollari Taek-Jin Kim (NCsoft) - 15,4 milioni di dollari Min-Liang Tan (Razer) - 10,4 milioni di dollari Debbie Bestwick (Team17) - 10,2 milioni di dollari

Trovate la classifica completa sul sito di Games One . Tra gli altri noti, figuranoin 17esima posizione con 4,1 milioni di dollari,in 19esima con 2,8 milioni di dollari,in 26esima e 27esima con un milione ciascuno, ein 28esima con 900 mila dollari.