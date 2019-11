Il CEO di Paradox Interactive parla dell'effetto positivo di Epic Games Store

A quasi un anno dal lancio di Epic Games Store, il negozio online continua a dividere gli utenti. Se da un lato lo store manca di alcune caratteristiche, dall'altro riesce ad attirare publisher e sviluppatori con offerte allettanti. Il CEO di Paradox Interactive ha espresso un parere positivo sulle potenzialità della piattaforma di Epic.

Nel rapporto trimestrale di Paradox Interactive, il publisher ha voluto approfondire il rapporto creato con Epic Games Store. L'editore ha recentemente aggiunto Surviving Mars allo store e ha pubblicato Surviving the Aftermat, il sequel, in esclusiva. Stessa sorte toccherà a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 previsto per il 2020. Per questo motivo Ebba Ljungerud, CEO della società, ha parlato del rapporto di concorrenza che ritiene salutare per tutta l'industria videoludica. "La versione PC del gioco sarà disponibile in esclusiva su Epic Games Store per tutto il periodo di early access, mentre la versione finale sarà disponibile su Steam e su altre piattaforme. Attraverso la collaborazione con Epic Games Store possiamo ricevere una remunerazione garantita, un effetto che vediamo dalla concorrenza tra i distributori che è aumentata nell'ultimo anno" ha spiegato. "Riteniamo che questa concorrenza continuerà nel prossimo anno con beneficio sia dei giocatori che dei publisher".

Epic Games Store sta cercando di implementare le funzioni richieste dagli utenti, a partire dall'ultimo aggiornamento di ottobre. Intanto, lo store ha annunciato i prossimi titoli della settimana in regalo.