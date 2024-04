Il CEO di Saber Interactive difende Embracer Group: 'Non sono malvagi'

Nelle scorse settimane Embracer Group e Saber Interactive si sono separate ufficialmente: il colosso svedese ha venduto l'azienda americana a Beacon Interactive proseguendo così la sua riorganizzazione interna avviata nel corso del 2023 e che ha portato a licenziamenti e chiusure di più studi.

Tuttavia Matthew Karch, CEO e tra i fondatori della stessa Saber Interactive, ha voluto prendere le difese di Embracer Group e del suo CEO Lars Wingefors, assicurando che le persone che la dirigono non sono affatto "malvagie", tutt'altro: "Alla GDC 2024 si sono complimentati con noi per aver lasciato la malvagia Embracer, ma in quell'azienda ci sono le persone più gentili con le quali abbia mai lavorato", ha detto Karch nel corso di un'intervista con il portale Games Industry.

In merito ai migliaia di licenziamenti messi in atto da Embracer Group negli scorsi mesi, Karch ha sostenuto che "non sono stati peggiori o più consistenti rispetto a quanto visto in qualsiasi altra situazione, e Wingefors ha avuto un senso di equità e ragionevolezza. I processi che abbiamo seguito per chiudere gli studi ci ha ucciso, ma Embracer ha cercato di salvare quanti più posti di lavoro possibili, più di tanti altri".

A sostegno della sua tesi il CEO di Saber Interactive cita il passaggio di Gearbox da Embracer a Take-Two, facendo notare che "i dipendenti che erano all'interno di Gearbox sono poi rimasti dentro l'azienda fino a dopo l'annuncio del passaggio di proprietà, questo perché Wingefors non voleva che nessuno andasse via e voleva davvero tenere tutti". Per questo motivo Karch sostiene che Wingefors è stato "troppo calunniato", e che il pubblico ha tenuto un atteggiamento troppo critico nei confronti di Embracer in generale.

