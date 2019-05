Il CEO di Sony: 'La dipendenza da videogiochi? Servono contromisure'

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di inserire la dipendenza da videogiochi, la cosiddetta "game addiction", nella lista delle malattie ufficialmente riconosciute, il che avrà ovviamente delle ripercussioni sull'industria.

Ne ha parlato già il presidente di Sony, Kenichiro Yoshida, che ha dichiarato che la situazione deve essere presa seriamente in considerazione, e che servirà adottare delle contromisure. Yoshida si è espresso addirittura prima che la decisione venisse presa, a dimostrazione che l'azienda è già concentrata sulla questione, anche se per il momento non è chiaro di quali contromisure nello specifico stia parlando il CEO.

"Abbiamo già implementato un sistema di valutazione per età, e stiamo valutando misure anche per quanto riguarda standard nostri" ha proseguito Yoshida, che potrebbe riferirsi al giro di vite per quanto riguarda i contenuti sessuali nei giochi, che Sony sembra abbia adottato negli ultimi tempi (ricorderete la censura di Devil May Cry 5 nella versione PS4).

Staremo a vedere insomma cosa cambierà nell'industria dell'intrattenimento videoludico, visto che non sarà ovviamente soltanto Sony a dover effettuare delle modifiche al proprio modus operandi. Le nazioni infatti hanno tempo fino al 2022 per attrezzarsi e proporre delle misure di trattamento e di prevenzione per quanto riguarda il gaming disorder.