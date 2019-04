Per il CEO Sundar Pichai Google Stadia riesce a 'conquistare le persone'

Nel corso di un recente meeting finanziario, Sundar Pichai, CEO di Google, ha risposto ad alcune domande inerenti al nuovo progetto videoludico della Compagnia: Google Stadia.

In quest'occasione, Pichai ha condiviso diverse considerazioni in merito all'accoglienza riscontrata da Stadia tra i publisher del mondo videoludico. Riferendosi a questi ultimi, il CEO ha affermato di non aver riscontrato da parte loro una "ostilità in senso stretto". Tuttavia, ha sottolineato come tali attori desiderino verificare il livello di impegno e dedizione che Google ha intenzione di investire nei confronti del progetto Stadia. Pichai ha dunque descritto il rapporto coi publisher come "uno sforzo congiunto", che sta funzionando bene.



Il CEO Google ha poi proseguito: "Vediamo genuina esaltazione perchè penso vedano l'opportunità per un cambiamento, un punto di svolta, ma hanno compreso la sfida tecnica nel realizzare qualcosa di simile". Pichai si dice infine molto ottimista sulle potenzialità connesse ad una prova con mano della tecnologia che si cela dietro Google Stadia, che, una volta sperimentata, "conquista completamente le persone". Per ripagare gli investitori della loro fiducia, Google punta a confezionare un "servizio convincente più avanti in quest'anno".



Recentemente, Phil Harrison, Vicepresidente di Google, ha inoltre discusso dei requisiti di banda larga di Stadia. Per un maggiore approfondimento, vi segnaliamo uno speciale realizzato dal nostro Alessandro Bruni, in cui si analizzano dubbi e potenzialità di Google Stadia.