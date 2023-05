Per il CEO di Take-Two l'aumento del prezzo dei giochi non è un problema

Come ormai ben saprete, sempre più publisher stanno aumentando il prezzo dei loro giochi e Take-Two Interactive è uno di questi. A tal proposito, il CEO dell'azienda ha commentato l'impatto sul mercato di questa particolare decisione.

Stando alle parole di Strauss Zelnick, l'aumento del costo dei videogiochi al momento del lancio non ha incontrato alcuna resistenza da parte dei giocatori, che continuano ad acquistare i loro titoli preferiti. L'unico reale cambiamento rispetto al passato riguarda il modo in cui i consumatori gestiscono i loro risparmi, visto che sono molto più attenti con gli acquisti ma non si fanno molti problemi quando si tratta di accaparrarsi blockbuster che attendono con ansia. Ed è proprio a questo proposito che il boss dell'azienda ha rassicurato i fan sul fatto che sono in arrivo tantissime produzioni di rilievo che attireranno l'attenzione dei fan (che si riferisca anche e soprattuto a GTA 6?).

Zelnick ha anche parlato della pandemia e dell'influenza che ha avuto sul settore videoludico, visto che durante quel periodo sono state fatte stime al rialzo che, con la fine del lockdown e il drastico calo dei contagi, non hanno trovato un effettivo riscontro.

Per chi non lo sapesse, il CEO di Take-Two ha anche speso parole positive per l'E3.