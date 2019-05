Il CEO di Take-Two parla di PS5, Xbox Scarlett e Google Stadia

Il CEO di Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, ha parlato di console next-gen e di piattaforme streaming durante l'ultima riunione con gli azionisti della compagnia, con l'obiettivo di delineare il futuro dell'azienda.

Zelnick afferma di non essere troppo preoccupato per l'uscita di PS5 e Xbox Scarlett: "è vero che l'arrivo di PS5 e della nuova Xbox potrebbe influenzare alcuni prodotti della nostra lineup ma siamo decisamente a nostro agio sotto il profilo tecnologico al momento." Take-Two Interactive è dunque pronta ad accogliere il futuro, il CEO ribadisce che nel passaggio alla nuova generazione "non ci saranno problemi, siamo consapevoli del cambiamento e queste dinamiche non andranno a rovinare o interrompere i piani aziendali già pronti."

Il presidente del gruppo ha parlato poi brevemente anche di Google Stadia, affermando di "vedere di buon occhio la tecnologia streaming, in particolar modo in Nord America dove le connessioni hanno raggiunto un buon livello", nonostante l'apprezzamento, al momento Take-Two non ha annunciato progetti per questa piattaforma ma non è escluso che uno o più titoli dell'azienda possano accompagnare il lancio di Stadia sul mercato entro la fine dell'anno.

Infine, Strauss Zelnick ha ricordato che Take-Two è al lavoro su vari giochi non ancora annunciati, di cui almeno uno in arrivo entro la fine dell'anno fiscale, ovvero prima del 31 marzo 2020.