CEO di Take-Two: PS5 Pro o altre console mid-gen non fanno una grande differenza

Mentre si vocifera del possibile e imminente uscita di una Playstation 5 Pro, di cui ancora non ci sono dichiarazioni ufficiali, il dibattito sull'utilità di un upgrade per le console di nuova generazione interessa sia i giocatori che gli addetti ai lavori. Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, dice la sua: i modelli mid-gen fanno poca differenza.

"In generale, gli aggiornamenti di metà generazione non sono cambiati molto", ha detto ai microfoni di IGN, ripetendo in seguito che tali aggiornamenti "non sono poi così significativi". E ha confermato che, dal punto di vista dell'editore, non cambiano il modo in cui si pensa alla creazione dei giochi o alla loro vendita.

Prima della comunicazione dei guadagni del primo trimestre di Take-Two, Zelnick ha affermato che la necessità di un aggiornamento della console mid-gen "dipende da come viene realizzato". Le parole del numero uno di Take Two infuocano spesso gli animi per i loro toni netti e spesso controcorrente. Proprio di recente, ad esempio, Zelnick ha dichiarato che la retrocompatibilità è un vantaggio, ma non una necessità per l'industria.

Zelnick si è espresso anche sulle voci di corridoio che circolano per il potenziale successore di Switch, affermando che Take Two sarebbe "quasi certamente" uno dei primi sostenitori di una console del genere.