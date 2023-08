Il CEO di Take-Two: la retrocompatibilità è un vantaggio, non una necessità

Ina una recente intervista rilasciata a IGN, il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha parlato della retrocompatibilità delle console, definendola un "beneficio per i consumatori, ma non una necessità". Tanto è bastato per riaccendere il dibattito sulla questione.

Da sempre un punto critico per l'industria videoludica, la retrocompatibilità dei giochi si è dimostrata spesso un enorme vantaggio per i giocatori, ma non altrettanto per editori e sviluppatori, che in alcuni casi l'hanno vista come un vero e proprio aggravio di lavoro.

Il CEO di Take-Two, ultimamente al centro delle polemiche per il prezzo a cui sarà proposto Red Dead Redemption su PS4 e Nintendo Switch, riconosce che poter giocare anche su console old-gen è un indubbio vantaggio per i consumatori, ma non è certo che sia davvero necessario contemplare la retrocompatibilità.

L'ambiguità di questa dichiarazione, secondo alcuni, non volge in favore del porting di Red Dead Redemption, che senza la retrocompatibilità non avrebbe trovato una sua piattaforma di approdo.

In ogni caso, non è la prima volta che le affermazioni di Zelnick fanno discutere. Pochi mesi fa, ad esempio, si era espresso dicendo che l'aumento del prezzo dei giochi non è un problema e in effetti si è mantenuto coerente, sottolineando che il prezzo di vendita del porting di Red Dead Redemption, molto criticato, è per lui "adeguato".