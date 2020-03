In cerca di videogiochi gratis? Internet Archive propone 7.000 giochi classici MS-DOS

Anche grazie alla recente aggiunta di 2.500 giochi nella libreria di Internet Archive, i gestori del celebre portale per il retrogaming ricordano a tutti gli appassionati che sulle pagine del loro portale è possibile accedere in via del tutto gratuita a qualcosa come 7.000 giochi MS-DOS.

L'organizzazione che gestisce il sito Internet Archive mette infatti a disposizione di chiunque fosse interessato una selezione che comprende tutti (o quasi) i videogiochi MS-DOS, oltre a milioni di altri contenuti tra musica, software, film ed e-book. Il tutto, riproducibile da browser e senza la necessità di scaricare alcun tipo di software, eccezion fatta per l'esiguo flusso di dati che viene gestito dal sito in automatico.

In quanto abandonware, tutti i giochi presenti nel catalogo di Internet Archive possono essere fruiti in maniera completamente libera servendosi dell'emulatore MS-DOS presente all'interno del portale. Se siete alla ricerca di un passatempo in queste difficili giornate di quarantena forzata per l'allarme Coronavirus, questa è perciò l'occasione "ideale" per riscoprire alcuni tra i videogiochi che hanno scritto la storia dell'intrattenimento digitale.

Su Internet Archive è infatti possibile rigiocare capolavori immortali come Pac-Man, The Oregon Trail, Pole Position, Doom 2, SimCity, Prince of Persia, Donkey Kong, Golden Axe, Castle Wolfenstein e il preferito di chi vi scrive, Master of Orion. In calce alla notizia trovate il link da cui potete accedere alla lista completa dei giochi gratis di Internet Archive: fateci sapere con un commento quale di questi titoli desiderate riscoprire, quale gioco consigliereste alla community di Everyeye.it e a quale siete maggiormente affezionati.