Cercate un flipper nuovo? Su Amazon è possibile acquistarlo

Arcade1UP è famosa per aver ricreato con componentistiche moderne delle vere repliche dei cabinati arcade degli anni '80 e '90, ora ha creato un vero flipper con la possibilità di utilizzare ben 10 tavoli diversi, scopriamolo assieme.

I cabinati di Arcade1UP sono delle vere e proprie esperienze arcade senza dover inserire monete e gettoni, facili da assemblare e degli oggetti per divertirsi che tutti i vostri amici e parenti vi invidieranno, posizionabili tranquillamente in soggiorno o in ufficio, sicuramente non passeranno inosservati.

Ora Arcade1Up ha deciso di ricreare un vero e proprio flipper digitale dedicato al mondo Marvel, dotato di un pistone funzionante per lanciare la pallina, volume regolabile, doppio altoparlante con griglia in metallo, gambe in metallo regolabili in altezza, di dimensioni pari a 91 cm di larghezza, 151 cm in altezza e 52 cm in profondità e doppio schermo LCD, uno da da 24 pollici e uno da 7,5 pollici per il punteggio. In memoria sono presenti i tavoli di Spider-Man, Civil War, Wolverine, X-Men, Thor, Ghost Rider, Venom, Fantastic Four, Fear Itself e Marvel's Women of Power - A-Force.

Il nuovo flipper di Arcade1UP è acquistabile a questo link al prezzo di 999,99 euro con spedizione gratuita su Amazon Italia



Grazie al feedback aptico, all’accelerometro, alle spinte e alle inclinazioni, l’esperienza sarà proprio quella dei classici flipper con cui abbiamo giocato nelle sale giochi e bar dell'epoca.