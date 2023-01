Cercate una PS5? Da ora dovrebbe essere più semplice acquistarla: parola di Sony

Decisamente più tumultuoso di quanto originariamente previsto da Sony, il lancio di PlayStation 5 sul mercato internazionale ha dovuto affrontare molte sfide inaspettate, tra pandemie, arresto delle catene produttive e crisi di disponibilità delle materie prime.

Una situazione che si è tradotta in una prolungata scarsità di PlayStation 5 sul mercato videoludico internazionale, con conseguente diffondersi di fenomeni di sciacallaggio, con rivendite della console a prezzi folli sul mercato secondario. Ora, tuttavia, sembrano arrivare in proposito notizie incoraggianti.

Nel coso della conferenza CES 2023 trasmessa ad Sony, il CEO dell'azienda Jim Ryan ha infatti condiviso con il pubblico una buona notizia. "Apprezziamo davvero moltissimo la pazienza e il supporto che la community PlayStation ci ha concesso, mentre, negli ultimi 2 anni, cercavamo di far fronte ad una domanda senza precedenti, anche nel mezzo di problematiche di natura globale. Per tutti coloro che desiderano acquistare una PS5, a partire ora dovrebbe risultare più semplice trovarne una presso i rivenditori di tutto il mondo". Una conferma decisamente positiva, che rianima l'entusiasmo degli appassionati ancora privi di un hardware Sony di nuova generazione.



Nel corso dell'evento proposto nella cornice del CES 2023, il colosso giapponese ha inoltre presentato Project Leonardo, controller adattivo pensato per videogiocatori affetti da disabilità.