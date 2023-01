Cercate una PS5? Da GameStop la trova in pronta consegna

PS5 è tornata disponibile da GameStop in versione bundle, la catena ha a disposizione nuove console per l'acquisto online o il ritiro in negozio, console disponibili fino ad esaurimento scorte.

Sul sito di GameStop leggiamo: "Acquista PlayStation 5 + 1 Gioco + 3 Accessori a 699.98€. Promozione valida fino ad esaurimento scorte. Eventuali ordini non idonei saranno annullati."

Potete acquistare il vostro bundle PS5 sul sito di GameStop, il pacchetto include una console PS5 Standard Edition, una copia di FIFA 23 in formato fisico e tre diversi accessori: un controller DualSense di colore bianco, headset Raptor RG H200 e Thumb Grips BigBen (6 pezzi).

Un pacchetto che include dunque tutto quello che serve per iniziare a giocare, oltre alla console con lettore ottico troviamo un gioco recente, un secondo DualSense, un headset wireless e un accessorio per migliorare il grip dei pulsanti.

Al momento il bundle è disponibile ma potrebbe andare sold-out rapidamente, dopo aver effettuato l'ordine potete optare per la spedizione a casa o per il ritiro nel negozio GameStop più vicino, in questo caso senza nessuna spesa aggiuntiva.

E se avete appena comprato la PlayStation 5, su Everyeye.it trovate la guida con le dieci impostazioni di PS5 da regolare assolutamente dopo la prima accensione, per essere sicuri di avere una console performante e ottimizzata.