Cercate una PS5? La trovate da Unieuro in bundle con God of War Ragnarok

Unieuro sembra avere a disposizione nuovi stock di PlayStation 5 Standard Edition in bundle con God of War Ragnarok, il pacchetto è in vendita al prezzo di listino e disponibile per l'acquisto online con spedizione rapida garantita.

Potete comprare la PS5 con God of War Ragnarok sul sito di Unieuro, come detto la console risulta disponibile in magazzino e in pronta consegna, il prezzo è pari a 619.99 euro (come da listino ufficiale Sony) ma volendo potete pagare in tre rate da 206.99 euro l'una con PayPal o Klarna. La consegna stimata è prevista tra il primo e il 4 marzo, con una attesa dunque minima di pochissimi giorni per ricevere la PS5 a casa.

Da notare come questo sia l'unico bundle PS5 in vendita sul sito di Unieuro mentre le versioni PS5 Standard e PS5 Digital Edition non risultano disponibili per l'acquisto. Come noto, da fine gennaio Sony ha aumentato la quantità di PS5 distribuite in tutto il mondo, i restock sono più frequenti e oggi trovare una console PlayStation 5 è sicuramente più semplice rispetto al passato, nonostante questo la domanda è comunque altissima e dunque i sold-out sono sempre possibili. Se siete interessati dunque vi consigliamo di procedere quanto prima con l'acquisto.