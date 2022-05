Se cercate una PS5 la trovate in vendita ora da Unieuro!

A sorpresa, in questo caldo venerdì di fine maggio, PlayStation 5 è in vendita sul sito di Unieuro in un bundle che include anche le cuffie Pulse 3D Wireless e una ricarica PlayStation Network del valore 20 euro. Se siete interessati, affrettatevi prima che vada sold-out.

Trovate PS5 sul sito di Unieuro a 599.99 euro, di fatto oltre al costo di listino (499.99 euro) viene aggiunto il prezzo delle cuffie Pulse 3D (99.99 euro) mentre la ricarica PSN è in regalo, si tratta di 20 euro di credito da spendere liberamente su PlayStation Store, un bonus sicuramente gradito e molto utile. Le console sono disponibili fino ad esaurimento scorte e come accade spesso il sold-out potrebbe essere immediato, come accaduto spesso in situazioni simili.



Quello di Unieuro è uno dei pochi restock delle ultime settimane, purtroppo i problemi di produzione e distribuzione continuano a persistere e trovare una PlayStation 5 non è così semplice, se escludiamo i drop quasi settimanali di GameStop ed i rari rifornimenti di Amazon e altri eCommerce. Unieuro mette a disposizione PS5 Standard Edition (con lettore ottico) in bundle con un accessorio e credito da spendere su PlayStation Store, un pacchetto interessante ad un prezzo non troppo elevato.