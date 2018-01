CES 2018: HyperX presenta la prima memoria RGB DDR4 sincronizzata a infrarossi

presenta i primi moduli di memoria dotati di illuminazione RGB sincronizzata con tecnologia IR (infrarossi):ha sviluppato canali di comunicazione IR in ciascun modulo, consentendo la sincronizzazione dell'illuminazione LED, creando una qualità visiva eccezionale in termini di colore e pattern.

Alimentata direttamente dalla scheda madre, questa tecnologia in attesa di brevetto offre un'esperienza visiva avanzata a chi utilizza la memoria RGB. HyperX Predator DDR4 RGB è pensata per il gaming, l’overclock di PC e la configurazione di sistemi in autonomia.

"Da 15 anni leader per prestazioni e memorie con modalità di overclock, HyperX è entusiasta di presentare al CES 2018 l’esclusiva innovazione di questa memoria RGB", ha dichiarato Paul Leaman, VP di HyperX. "Sincronizzare HyperX Predator DDR4 RGB attraverso la tecnologia IR crea una nuova modalità di sperimentazione dell'illuminazione RGB su PC, e consente ai giocatori e agli overclocker di personalizzare ulteriormente la propria esperienza di gioco."

Oltre al controllo dell'illuminazione RGB sincronizzato IR, i moduli Predator DDR4 RGB supportano anche più profili di illuminazione quando vengono collegati a schede madri con software di controllo RGB compatibile. HyperX sta lavorando con partner che sviluppano le schede madri per testare e qualificare la memoria RGB di HyperX Predator DDR4 con il loro software di controllo. Tra questi ci sono ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion e MSI Mystic Light Sync. Inoltre, i produttori di telai come In-Win stanno aggiungendo funzionalità per supportare l'illuminazione RGB e il controllo.

HyperX presenterà i moduli di memoria Predator DDR4 RGB con la rinnovata gestione dell'illuminazione a LED e le estese funzionalità di visualizzazione di colori e pattern in occasione del CES, in scena dall’8 all’11 gennaio 2018 a Las Vegas, presso l'Hotel Venetian, Tower Suite n. 30-335. HyperX mostrerà inoltre la sua estesa linea di accessori per il gaming, tra cui:

HyperX Cloud Flight Wireless Gaming Headset , la prima cuffia da gioco wireless di HyperX, con batteria a lunga durata fino a 30 ore1, la migliore disponibile sul mercato gaming.

, la prima cuffia da gioco wireless di HyperX, con batteria a lunga durata fino a 30 ore1, la migliore disponibile sul mercato gaming. La tastiera HyperX Alloy Elite RG , la prima tastiera di HyperX con funzionalità RGB. La tastiera o i singoli tasti sono personalizzabili semplicemente utilizzando il software HyperX NGenuity.

, la prima tastiera di HyperX con funzionalità RGB. La tastiera o i singoli tasti sono personalizzabili semplicemente utilizzando il software HyperX NGenuity. Il mouse gaming HyperX Pulsefire Surge, il primo mouse RGB di HyperX con effetti luminosi Dynamic 360° RGB. Pulsefire Surge utilizza un sensore Pixart 3389 con supporto fino a 16.000 DPI.

L’arrivo sul mercato della memoria RGB Predator è programmato per il Q2. Ulteriori informazioni su prezzi, compatibilità della memoria e configurazioni del kit saranno disponibili al momento del lancio.