CES 2019: tutti gli annunci gaming, dalla RTX 2060 ai nuovi monitor

Si sta per concludere la prima giornata del CES 2019 di Las Vegas, ed è arrivato il momento di fare un primo sunto di ciò che i vari produttori ci hanno mostrato in ambito gaming alla fiera del Nevada.

E' indubbio che la giornata sia cominciata col botto, con la presentazione da parte di NVIDIA delle nuove GPU RTX 2060, che saranno disponibile a partire dal prossimo 15 Gennaio al prezzo di 349 Euro. A tal proposito ne approfittiamo per linkare anche la nostra recensione della RTX 2060, pubblicata proprio nel giorno della presentazione ufficiale.

Sempre dal fronte NVIDIA, è arrivata la notizia che in molti stavano aspettando: il supporto G-Sync è in arrivo su alcuni monitor FreeSync, ma la società ha già fatto sapere che la lista potrebbe allungarsi nei prossimi mesi a seguito della certificazione di altri modelli.

Al CES di Las Vegas AMD ha annunciato anche le nuove Ryzen 3000, le nuove CPU per i portatili con GPU Vega integrata, di cui vi abbiamo parlato nell'articolo dedicato.

Per quanto riguarda i monitor, le danze sono state aperte da HP, che ha svelato Omen X Emperium, lo schermo da gaming da 65 pollici 4K con supporto HDR, G-Sync e 144Hz. Sempre restando in ambito monitor, segnaliamo anche il nuovo Raptor, il monitor da gaming da 27 pollici targato Razer, mentre Asus ha svelato due monitor HDR da 43 e 49 pollici.

Samsung ha anche sferrato un importante attacco al mercato del gaming, con il nuovo notebook Odyssey, che dovrebbe raggiungere il mercato americano ad inizio 2019, ma ad un prezzo ancora non noto e che dovrebbe essere annunciato solo successivamente.

Anche Acer ha svelato due notebook da gaming: il Predator Triton 900 e Triton 500.