CES 2020: Xbox Series X sarà all'evento? Lo suggerisce un progettista Microsoft

Dalle pagine del suo profilo Twitter ufficiale, David Prien ha confermato la sua partecipazione al CES 2020. La presenza del progettista senior della divisione Xbox di Microsoft all'evento di Las Vegas potrebbe essere legata a un panel della casa di Redmond dedicato a Xbox Series X?

In qualità di Direttore Senior dell'Hardware della divisione Xbox, David Prien ha contribuito alla progettazione dei controller Elite Wireless Serie 1 e 2 di Xbox One e, come specifica lui stesso dai suoi profili social, è attualmente impegnato nello sviluppo della piattaforma nextgen conosciuta fino a poche settimane fa con il nome in codice di Project Scarlett.

La presenza di Microsoft all'evento tecnologico di Las Vegas non sarebbe una novità per il colosso statunitense: sempre dal palco del Consumer Electronics Show, The Rock e Bill Gates presentarono Xbox al CES 19 anni fa, segnando così l'ingresso ufficiale di Microsoft nell'industria videoludica delle console casalinghe.

I trascorsi di Prien, a ogni modo, lasciano velatamente intendere che il panel del CES 2020 debba essere dedicato al controller di Xbox Series X che sarà lanciato a Natale 2020 insieme alla console. La manifestazione di Las Vegas, d'altro canto, potrebbe fornirci delle indicazioni più esaustive sulle specifiche di Xbox Series X, sulla potenza del suo hardware e sulle sue capacità legate alla già preannunciata retrocompatibilità totale di Xbox Scarlett per i giochi e le periferiche delle passate generazioni di sistemi verdecrociati. Per scoprire cosa bolle in pentola, non ci resta che attendere, non è escluso che novità in merito possano arrivare dalla conferenza CES di AMD in programma alle 23:00 di questa sera, ora italiana.