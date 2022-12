CES 2023: ci sarà anche Sony con novità su PlayStation VR2 e forse PS5

Sony sarà al CES 2023 di gennaio e durante il keynote in diretta, il produttore giapponese potrebbe svelare novità su PlayStation VR2, almeno stando alla copertina del livestream caricato su YouTube. La cover del video mostra proprio il nuovo visore per la realtà virtuale e dunque possiamo affermare con certezza che PS VR2 sarà al CES.

Nel 2022 la conferenza di Sony al CES di Las Vegas ha visto tra i protagonisti anche PlayStation VR2, ad esempio è stato mostrato un trailer di Horizon Call of the Mountain e non solo perché la compagnia svelò all'epoca le specifiche tecniche di PlayStation VR2 e dei controller Sense.

Con il lancio del visore alle porte (l'uscita di PlayStation VR2 è prevista per febbraio) è molto probabile che Sony possa dedicare ampio spazio a PSVR2, presentando i giochi di lancio e mostrando il visore in azione, rivelando magari anche sorprese fino ad oggi tenute nascoste.

Ci sarà anche PlayStation 5? Non è da escludere anche in questo caso la presenza di possibili annunci, per quanto sicuramente minori dal momento che il CES non è una fiera dedicata al mondo dei videogiochi, bensì più orientata verso la tecnologia consumer. In ogni caso, l'appuntamento con la conferenza Sony al CES 2023 è fissato per il 5 gennaio alle 02:00 del mattino ora italiana.