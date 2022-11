Chained Echoes: il JRPG fantasy arriva a dicembre su PC e console, anche su Game Pass

Non bastassero i tanti giochi di novembre su Xbox Game Pass, entro fine anno tutti gli iscritti al servizio in abbonamento di Microsoft vedranno approdare nella propria ludoteca anche Chained Echoes, un interessante JRPG fantasy in sviluppo su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Ispirato alle più amate avventure ruolistiche vissute su console 16-bit dai patiti del genere, Chained Echoes tratteggia una storia basata sul viaggio intrapreso da un gruppo di eroi desideroso di porre fine alla guerra che sconvolge i rispettivi regni.

Nel corso dell'avventura, ciascun personaggio potrà evolvere abilità specifiche e contribuire alla causa esplorando scenari che spazieranno dagli arcipelaghi esotici alle città sommerse, dai deserti infuocati alle foreste più rigogliose.

Ogni regione da visitare proporrà numerose missioni principali e attività secondarie, grazie alle quali poter migliorare l'equipaggiamento e le abilità dei propri eroi attingendo alle risorse naturali di uno scenario pieno di draghi e alle rovine tecnologiche di una civiltà ormai estinta. Nel trailer confezionato da Deck13, non a caso, vediamo alternarsi creature feroci a mech armati di tutto punto, oltre alle immancabili magie e battaglie con spade e armi bianche che hanno fatto le fortune di altri JRPG analoghi.

Il lancio di Chained Echoes è previsto per l'8 dicembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo switch, come pure su PS5 e Xbox Series X/S ma nella sola versione retrocompatibile. Sempre per l'8 dicembre è atteso l'arrivo del titolo nella ludoteca digitale degli iscritti a PC e Xbox Game Pass.