Chainsaw Man x Animal Crossing: creatività al potere nell'esilarante video machinima

Il successo inarrestabile di Chainsaw Man spinge uno youtuber giapponese a realizzare un video machinima dell'anime di Tatsuki Fujimoto ricostruendone la sequenza introduttiva con gli strumenti creativi di Animal Crossing New Horizons.

Servendosi delle potenti funzionalità integrate nel kolossal sim life per Nintendo Switch, il creatore di contenuti specializzatosi nella realizzazione di parodie sui manga e anime più popolari ha così deciso di cavalcare l'onda della popolarità di Chainsaw Man per realizzare un simpatico video crossover.

La sequenza ricostruita dallo youtuber nipponico riprende le tematiche dell'intro animata di Chainsaw Man per 'smussare' gli aspetti più violenti attraverso un video machinima che vede per protagonisti gli isolani di Animal Crossing New Horizons.

Al netto delle difficoltà riscontrate dall'autore di questo filmato nel ricreare ogni singola scena dell'introduzione di Chainsaw Man, il lavoro svolto dallo youtuber è davvero incredibile: basta raffrontare il suo video con l'opening ufficiale dell'anime di Fujimoto (lo trovate in calce alla notizia) per constatarlo. Cosa ne pensate di questa video parodia? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo a leggere la nostra recensione della versione 2.0 di Animal Crossing New Horizons.