Champions League gratis? Abbonamento stagionale in palio in un concorso Playstation!

Playstation Italia ha presentato un'interessante iniziativa dedicata ai videogiocatori appassionati di calcio, che potrebbero vincere la possibilità di seguire la propria squadra del cuore durante la Champions League.

Il concorso offre l'opportunità di poter tifare per la squadra preferita del proprio Paese insieme ad un amico, seguendone le partite in casa della stagione 2019/20 della UEFA Champions League. Ma non solo: se la squadra selezionata dovesse arrivare alla finale di Istanbul, "vi prenoteremo il volo per partecipare alla più importante partita di calcio dell’anno. Potrai tifare per la tua squadra del cuore dal vivo!". Insomma un'occasione sicuramente interessante per gli appassionati di calcio italiani.

Ecco i dettagli forniti da Playstation Italia in merito ai premi in palio:

"2 abbonamenti per le partite in casa di UEFA Champions League della squadra selezionata del proprio paese (spese di viaggio e di alloggio non incluse)

Se la tua squadra arriva anche alla finale di UEFA Champions League, riceverai:

2 biglietti per la finale di UEFA Champions League

Voli di andata e ritorno a Istanbul

Alloggio in hotel"

La partecipazione al concorso è ovviamente riservata esclusivamente agli utenti maggiorenni. Se vi sentite fortunati, potete compilare il form di partecipazione, raggiungibile tramite la pagina dedicata all'iniziativa presente sul Playstation Blog Italiano, della quale trovate il link in calce a questa news. Qui vi verrà richiesto di selezionare la squadra italiana per la quale vorreste vincere l'abbonamento, inserire i propri dati e rispondere alle domande del concorso. Non ci resta dunque che augurarvi...buona fortuna!