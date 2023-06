Chants of Sennaar: Rundisc e Focus Entertainment tornano sul palco del Tribeca Spotlight

Dopo la prima giornata di una travolgente Summer Game Fest 2023 che ha annunciato Spider-Man 2 e FF7 Rebirth, è ora di proseguire il videoludicamente caldo mese di giugno con il Tribeca Games Spotlight 2023, ricco di produzioni minori che ammalieranno tutti i giocatori interessati alle produzioni indipendenti del mercato.

Nel corso dell'evento tenutosi nella serata di oggi, che ci ha regalato anche una nuova presentazione di Goodbye Volcano High, Rundisc e Focus Entertainment sono tornati sotto la luce dei riflettori con Chants of Sennaar. La piccola avventura promette di regalare un grande viaggio che prenderà piede nel corso dei prossimi mesi del 2023. "La leggenda dice che un giorno un viaggiatore riunirà i popoli della Torre che non riescono a comunicare tra loro. Osservate, ascoltate e decifrate le lingue antiche in un universo affascinante ispirato al mito di Babele".

Sono queste le premesse dell'originale esperienza presentata ancora una volta da Rundisc, che nel corso di questo evento estivo ci ha permesso di osservare più da vicino il viaggio che porterà i giocatori ad esplorare una città misteriosa. Come confermato dagli sviluppatori, gli utenti incontreranno tante culture differenti nel corso della propria esperienza, le quali metteranno in scena una storia basata sulla comprensione delle divisione avvenute all'interno della Torre nel tentativo di portare ad una risoluzione pacifica delle divergenze createsi.

Il comparto narrativo è inoltre incentrato sulla storia di alcuni uomini che hanno cercato di raggiungere il cielo creando una torre gigante ma che, puniti dagli Dei con una maledizione, non riescono più a comunicare tra loro. L'affascinante viaggio prevede che "Un giorno, un viaggiatore troverà la saggezza per abbattere i muri e ristabilire l'equilibrio", portando all'esplorazione di un'ambientazione poetica e alla risoluzione di numerosi misteri. Come confermato già in precedenza, il gioco uscirà il 5 settembre 2023 su Steam, Nintendo Switch, Ps4 e Xbox One.