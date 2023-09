Charles Martinet è ambasciatore di Super Mario ma non ha la minima idea di cosa deve fare

Charles Martinet, storica voce di Mario dal 1996, ha abbandonato il suo ruolo nelle scorse settimane: Nintendo ha comunicato che Martinet non doppierà più Super Mario per ricoprire il ruolo di ambasciatore e testimonial della celebre mascotte.

Martinet è un ambasciatore di Super Mario tuttavia lo stesso doppiatore fa sapere candidamente di "non sapere cosa questo significhi", Charles ha ribadito di non avere ancora capito quale sia effettivamente il suo ruolo:

"Come saprete, sono un ambasciatore di Super Mario ma non so bene cosa significhi. Non mi sono ritirato... sono diventato un ambasciatore. Volete sapere cosa significhi? Presto lo scoprirete, e lo scoprirò anche io. Sono sempre stato un ambasciatore di Nintendo e Super Mario, continuerò a farlo anche in futuro."

L'attore poi chiede alla community di non tempestarlo di domande sull'argomento perché non sa ancora nulla a riguardo. C'è da dire che l'annuncio di Nintendo è stato piuttosto frettoloso, nei comunicati stampa si parla semplicemente di un ruolo da ambasciatore per Charles Martinet ma non si fa alcuna menzione a chi sarà il nuovo doppiatore di Super Mario.

Martinet ha iniziato a prestare la voce a Super Mario nel 1996 con Super Mario 64, diventando negli anni un punto di riferimento per i fan Nintendo e non solo.