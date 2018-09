Charlie's Angels: le protagoniste potrebbero essere più di tre!

Il reboot di Charlie's Angels potrebbe dare un taglio alla tradizione del franchise e avere più di tre 'angeliche' protagoniste. L'ha rivelato Kristen Stewart, che reciterà al fianco di Naomi Scott e Ella Balinska nel film co-scritto e diretto da Elizabeth Banks. Le Charlie's Angels sono sempre state un trio ma qualcosa potrebbe cambiare.

Andata in onda per la prima volta nel 1976, Charlie's Angels era una serie tv incentrata su un team di poliziotte, interpretate da Kate Jackson, Farrah Fawcett e Jaclyn Smith, reclutate dal ricco e solitario Charles 'Charlie' Townsend, per la sua agenzia investigativa. Un film basato sullo show venne realizzato nel 2000, con Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu protagoniste. Un film che risultò abbastanza popolare da generare un sequel nel 2003, Charlie's Angels: più che mai.

Nel 2011 venne sperimentato un tentativo di far ripartire la serie ma lo show venne cancellato dopo soli quattro episodi.

Ora Sony Pictures sta sviluppando un nuovo progetto sulle Charlie's Angels. Molte cose potrebbero cambiare, come suggerisce Kristen Stewart:"C'è un'intera rete di Angeli, non sono solo tre, sono le donne di tutto il mondo che sono connesse e si aiutano reciprocamente".

Stewart ha spiegato come il nuovo film sia più sveglio e in tono femminista rispetto alle precedenti produzioni. Un film meno legato alla sensualità:"C'è una natura kitsch negli ultimi film, molto divertente, ma al giorno d'oggi se vedi una donna in combattimento dovrebbe essere qualcosa legato alle sue reali capacità".

Dichiarazioni che faranno discutere i fan del franchise, in attesa di vedere il film di Elizabeth Banks.