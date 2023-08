Charmander, Charmeleon e Charizard tornano nel GCC Pokémon: le carte sono bellissime!

Il set Pokémon Scarlatto e Violetto -151, interamente dedicato ai 151 Pokémon originali di Kanto, è in arrivo in Italia nel mese di settembre. Man mano che ci avviciniamo all'uscita dell'espansione, si svela progressivamente la sua lista carte: questi Charmander, Charmeleon e Charizard full-art sono la cosa più bella che vedrete oggi!

Le tre carte sono state svelate su Twitter dall'illustratrice Miki Kudo, che le ha realizzate insieme a The Pokémon Company. L'artista, inoltre, ha mostrato una versione delle tre carte del tutto priva di scritte e altre grafiche, permettendoci di godere al meglio della bellezza dei tre piccoli capolavori che ha prodotto per il set in arrivo il 18 settembre. Tutte e tre le carte hanno rarità Special Art Rare nel set giapponese, dunque dovrebbero essere trasposte nel Gioco di Carte Collezionabili europeo come delle Rare Illustrazione Doppia: ciò significa che il drop rate dei tre mostriciattoli sarà piuttosto basso, mentre il loro costo sul mercato secondario potrebbe presto diventare ingente. Per saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra guida alle rarità del GCC Pokémon, dopo che Scarlatto e Violetto hanno rivoluzionato il sistema alla loro base. In ogni caso, i tre Pokémon sono ritratti in un panorama simile a un canyon o ad una montagna rocciosa: mentre Charmander è mostrato alla base di una parete scoscesa, incapace di scalarla, Charmeleon sembra essere un arrampicatore provetto, mentre Charizard sorvola l'altipiano ad ali spiegate. Le illustrazioni potrebbero fare riferimento alle descrizioni del Pokédex dei tre mostriciattoli di prima generazione. Infatti, la voce del Pokédex di Charmeleon in Diamante Lucente e Perla Splendente ci spiega che "di notte, sui monti rocciosi dove vivono i Charmeleon, si vedono le loro code brillare come stelle". Invece, la descrizione del medesimo mostriciattolo in Bianco e Nero aggiunge che "Sui monti rocciosi, sua dimora, la coda di Charmeleon brilla come una stella nella notte".