Chasing Static: l'horror paranormale 'in stile PS1' si presenta su PC e console

Il publisher Ratalaika Games e gli sviluppatori degli studi Headware annunciano Chasing Static, un horror in prima persona per PC e console che si caratterizza per un comparto grafico "in stile PS1".

Ispirata al cinema surrealista contemporaneo e agli horror sci-fi degli anni '80, l'ultimo progetto edito dall'azienda che ha prodotto il beat 'em up in pixel art I Am Hero ci porterà nel Galles del Nord per raccontare le disavventure di Chris Selwood, un turista colto da una violenta tempesta e costretto a rifugiarsi in un caffè lungo la strada.

Giunto sul posto, il povero Chris assisterà alla spaventosa apparizione di una creatura dagli occhi ardenti che lo obbligherà a vivere un vero e proprio incubo a occhi aperti. A dispetto della relativa "semplicità" suggerita dalla grafica, il gioco ha l'ambizione di proiettare gli appassionati del genere in una dimensione digitale liberamente esplorabile che comprenderà il villaggio fantasma di Hearth e le aree limitrofe della campagna del Galles.

La storia verrà narrata in maniera non lineare attraverso l'impiego di uno strumento sperimentale per captare le voci provenienti dall'aldilà e i disturbi radio provocati dalle entità demoniache che infestano l'area. L'uscita di Chasing Static è prevista tra luglio e settembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.