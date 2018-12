Che ci fanno 5 uova di drago nel Castello del Re dei Ghiacci di Fortnite?

Il professionista di leak di Fortnite che si cela dietro al nickname di FortTory è riuscito a scovare degli ulteriori indizi che conducono verso il ritorno imminente dei draghi nell'universo multiplayer dell'isola di Fortnite Battaglia Reale.

Spinto dal sacro fuoco della curiosità e dalla consueta carriolata di glitch che accompagna l'esperienza degli utenti più navigati di Fortnite, il buon FortTory ha scovato all'interno del Castello del Re dei Ghiacci una stanza piena zeppa di Uova di Drago luminescenti che, a quanto pare, sembrerebbero essere in procinto di schiudersi. E dopo, cosa accadrà sull'isola? L'area di Picco Polare sarà interessata dall'ennesimo stravolgimento o dobbiamo attendersi ulteriori sorprese in altri settori della mappa di Battaglia Reale durante l'evento 14 Giorni di Fortnite?

La Stagione 7, d'altronde, è cominciata nel segno della neve e delle indiscrezioni che suggerirebbero il ritorno dei draghi, come confermano i leak e i rumor sempre più frequenti che coinvolgono i dataminer e la loro scoperta, all'interno delle porzioni di codice degli update di Fortnite, di chiari riferimenti alle uova draconiche.

La nuova puntata di questa telenovela digitale potrebbe essere scritta il 27 dicembre con il reset delle attività che porterà in dote le Sfide della Settimana 4, anch'esse oggetto di un recente leak. Nel frattempo, ricordiamo a chi ci segue che gli instancabili tecnici di Epic Games sono al lavoro per risolvere i problemi ai server riscontrati in queste ore dai giocatori di tutte le versioni di Fortnite.