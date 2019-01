Che fine avevano fatto gli Shiny Krabby in Pokemon GO?

Un mistero aleggia nel mondo di Pokemon GO in questi primi giorni del 2019: che fine hanno fatto i Krabby Shiny? La variante cromatica di questa creatura sembra essere sparita nel nulla...

A ottobre 2018 Niantic Labs ha introdotto in Pokemon GO la versione Shiny del granchio Krabby, con una possibilità di apparizione pari a uno ogni 450 esemplari, seppur questo dato sia stato messo parecchio in discussione dalla community, tra chi ha visto migliaia di Krabby senza mai trovare la variante Shiny e chi invece è riuscito a trovare il Pokemon Cromatico al primo tentativo.

Da inizio novembre però Shiny Krabby non è più apparso e nessun giocatore è stato in grado di avvistarlo o catturarlo. Un rapido scambio di messaggi sui social ha fatto giungere alla conclusione che Krabby Cromatico sia ad oggi una delle creature più rare dell'universo di Pokemon GO, addirittura c'è chi pensa che Niantic lo abbia rimosso dal gioco per oltre due mesi, fino al 3 gennaio, quando Krabby Shiny è comparso nuovamente ad alcuni fortunati giocatori.

Tutto è bene quel che finisce bene ma il mistero resta... che fine avevano fatto gli Shiny Krabby? Difficile dirlo, gli sviluppatori non hanno commentato la vicenda e quanto riportato è solamente frutto di speculazioni e rumor.