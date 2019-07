Cheater di Apex Legends bannato in diretta su Twitch da Respawn!

Respawn non tollera i cheater di Apex Legends e sta lavorando duramente per limitare questo fenomeno, come dimostra anche quanto avvenuto recentemente in una diretta streaming su Twitch.

Durante una trasmissione dello streamer ShivFPS, la sua squadra si è trovata sotto il fuoco nemico di un team avversario particolarmente agguerrito... forse troppo. Evidente l'utilizzo di cheat da parte della squadra rivale, con una serie di exploit sfruttati a proprio vantaggio per vincere facilmente le partite.

ShivFPS ha dunque reagito di conseguenza, rendendo lo scorretto giocatore protagonista della sua live proprio al fine di metterlo in cattiva luce con la community. Il problema è stato risolto in pochissimi minuti, quando il cheater è stato bannato direttamente da Respawn, in diretta con migliaia di spettatori connessi.

La compagnia ha dichiarato di non voler mollare la presa nei confronti dei cheater di Apex Legends, con l'obiettivo di rendere il gioco un posto pulito e continuerà a impegnarsi per rispettare questo impegno preso con il pubblico al lancio del Battle Royale.