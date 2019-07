Cheating in Apex Legends? Respawn punta ad un matchmaking che abbini i cheater

Tramite un post pubblicato sulla nota piattaforma Reddit, Respawn Entertainment aggiorna la community di Apex Legends sulle azioni che ha intenzione di intraprendere per contrastare il cheating.

A pubblicare questo approfondimento è il Community Manager della software house, che rassicura gli utenti sul fatto che il team di sviluppo è consapevole della rilevanza della tematica, anche in virtù del recente esordio della modalità classificata di Apex Legends. Respawn, segnala, ha già in mente una serie di provvedimenti sui quali sta lavorando.

Tra questi, vengono citate diverse opzioni, tra le quali la possibilità di utilizzare il machine learning per sviluppare modelli di comportamento che consentano di identificare e bannare i cheater in maniera automatica. Respawn punta inoltre a mantenersi aggiornata sull'emergere di nuovi sistemi di cheating, a dedicare maggiori risorse al problema e ad investigare con maggiore attenzione anche le dinamiche di creazione dei party. Infine, viene citata una misura particolarmente peculiare, ovvero la possibilità di implementare un "matchmaking che abbini i cheater identificati", inserendoli così insieme nelle medesime partite. Nel post, il Community Manager ha inoltre ribadito: "Come abbiamo detto in precedenza, la guerra contro i cheater sarà continuativa e rimane per noi una grande priorità".



In tema di partite competitive in Apex Legends, vi segnaliamo che una prima squadra ha raggiunto il rango Apex Predator.