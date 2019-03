Cheater sfruttano un bug di Apex Legends per ottenere il Free Origin Access Pack

La Stagione 1 di Apex Legends è in pieno svolgimento ed il gioco è uno dei Battle Royale più popolari sulla piazza, eppure i problemi per Respawn Entertainment non mancano, fosse anche per la semplice legge dei grandi numeri, per cui più alto è il numero dei giocatori, più lo sarà anche quello dei cheater.

Proprio alcuni furbetti sono finiti nel mirino della software house, visto che sembra che per via di una vulnerabilità del gioco, sia possibile accedere al Free Origin Access Pack, un pacchetto che contiene alcuni oggetti che gli utenti "normali" non possono ottenere, tra cui anche 1000 Apex Coins, aspetto da non sottovalutare.

Trattandosi infatti di valuta in-game ottenibile con soldi reali, non sarà una passeggiata per Respawn rimuovere il denaro speso e riparare i danni all'economia del gioco, per cui staremo a vedere quali saranno le mosse della software house che, va detto, si è sempre prodigata per rimediare a bug e vulnerabilità piuttosto tempestivamente.

Non si tratta del primo caso del genere, visto che già il mese scorso, sempre per via di un bug di Apex Legends, alcuni giocatori riuscirono ad ottenere con metodi poco puliti degli oggetti che Respawn aveva riservato in esclusiva per gli utenti di Twitch Prime e per gli streamer. Anche in quel caso, la software house rimosse gli oggetti ottenuti illegalmente.