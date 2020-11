Chef in Camicia: Kefta e Thorns di Destiny con il Fossa, ecco la video ricetta

Cucina e videogiochi.... una passione comune a tante persone, e in particolare nostro Francesco Fossetti, che non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione di prendere parte a una puntata del format GG di Chef in Camicia!

In occasione del lancio di Destiny 2 Oltre La Luce, il Fossa ci presenta la ricetta per preparare i Kefta (spiedini di carne d’agnello tipici della cucina marocchina) accompagnati da un caldo vin brulé, che i giocatori di Destiny conosceranno meglio come Thorn. Di seguito vi riportiamo gli ingredienti per due persone, la ricetta richiede un tempo di preparazione di venti minuti, tempi di cottura di circa dieci minuti e un tempo di riposo di circa 60 minuti, state tranquilli perchè non si tratta di una ricetta troppo difficile, potete seguire il procedimento nel video qui sopra.

Per il kefta

10 spiedini di bamboo

600g carne di agnello

1 Scalogno,

2 spicchi di aglio

5g di prezzemolo

5g di coriandolo

5g di menta

3g semi di finocchio

3 cucchiai di Paprika affumicata

Sale/olio extravergine di oliva q.b.

Per il Thorns

6 chiodi di garofano

2 stecche di cannella

4 bacche di Anice stellato

100 g di Zucchero di canna

100 ml di Sidro di mele

750ml di Vino rosso secco

1 Arancia e Pompelmo

Potete leggere la ricetta completa sul sito di Chef in Camicia, trovate questa e altre gustose ricette anche sui canali Facebook e Instagram di Chef in Camicia, buona visione!